Дибала может покинуть "Ювентус"
Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клубную прописку, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.
По информации источника, в том случае, если ситуация резко не изменится, то форвард не подпишет новое соглашение с "бьянконери", которое действует до июня 2022 года.
Отмечается, что Дибала разочарован в том, что "Юве" не намерен повышать оклад игрока.
В таком случае он может выслушать предложения других клубов.
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|27
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|Парма
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|Болонья
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|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
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|26
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|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
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|19
|СПАЛ
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