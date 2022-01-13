Дибала может покинуть "Ювентус"

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Дибала может покинуть "Ювентус"

Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клубную прописку, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

По информации источника, в том случае, если ситуация резко не изменится, то форвард не подпишет новое соглашение с "бьянконери", которое действует до июня 2022 года.

Отмечается, что Дибала разочарован в том, что "Юве" не намерен повышать оклад игрока.

В таком случае он может выслушать предложения других клубов.

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