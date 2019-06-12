Дибала может покинуть "Ювентус" из-за Роналду

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Дибала может покинуть "Ювентус" из-за Роналду

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала всё ещё рассматривает вариант со сменой клубной прописки, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, аргентинцу не нравится схема 4-3-3, которую команда часто стала использовать после прихода Криштиану Роналду.

25-летний форвард считает, что в этом расположении для него нет удобной позиции.

За ситуацией вокруг Дибалы следят "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Интер". Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

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