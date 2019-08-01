Дибала может сорвать сделку между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала сомневается в целесообразности перехода в "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, аргентинец не уверен, что его стиль игры подойдёт для АПЛ. Кроме того, футболисту не нравится, что "красные дьяволы" не примут участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.
Таким образом, 25-летний форвард может отказаться от трансфера и сорвать сделку между клубами, которые ранее договорились об обмене Дибалы на Ромелу Лукаку.
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