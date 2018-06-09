Дибала может стать игроком ПСЖ

Теги пауло дибалапсжювентус

Дибала может стать игроком ПСЖФорвард "Ювентуса" Пауло Дибала может стать игроком ПСЖ.

Как сообщает Paris United, представитель 24-летнего аргентинца лично предложил услуги игрока парижскому клубу.

Сам футболист ранее сообщал, что хочет покинуть туринский клуб.

В прошлом сезоне Дибала провел в составе "Ювентуса" 46 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и сделал семь голевых передач.

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