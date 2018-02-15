Дибала может сыграть с "Фиорентиной"



Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист попадет в заявку туринцев на матч 28-го тура чемпионата Италии против "Торино".

Напомним, что форвард пропустил полтора месяца из-за травмы задней поверхности бедра.

В этом сезоне 24-летний Дибала провел за "Ювентус" 28 матчей и забил 17 голов.

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