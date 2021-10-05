Дибала может вернутся к матчу с "Ромой"
Фото: инстаграм Дибалы/Автор неизвестен
Аргентинский форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала находится на финальной стадии восстановления от травмы, сообщает Sportmediaset.
По информации источника, Дибала, который не сыграл в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Челси" (1:0) и "Торино" в Серии А (1:0), может успеть восстановиться у игре с "Ромой", которая пройдет после перерыва на игры сборных 17 октября.
Также отмечается, что переговоры о подписании нового соглашения с Дибалой продвигаются позитивной.
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