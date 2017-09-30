Дибала: "Мы хотим попасть в финал Лиги Чемпионов в Киеве и завершить его иначе"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что одержим победой в Лиге Чемпионов.

"Это мечта, одержимость. Что-то вроде этого. Мы хотим попасть в финал в Киеве и завершить его иначе, чем в прошлом сезоне. Ношу форму "Ювентуса" с большим удовольствием. Это большая честь. Десятый номер очень важен для меня" - приводит слова Дибалы Football Italia.

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