Дибала: "Мы хотим попасть в финал Лиги Чемпионов в Киеве и завершить его иначе"

Теги ювентуспауло дибала

Дибала: "Мы хотим попасть в финал Лиги Чемпионов в Киеве и завершить его иначе"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что одержим победой в Лиге Чемпионов.

"Это мечта, одержимость. Что-то вроде этого. Мы хотим попасть в финал в Киеве и завершить его иначе, чем в прошлом сезоне. Ношу форму "Ювентуса" с большим удовольствием. Это большая честь. Десятый номер очень важен для меня" - приводит слова Дибалы Football Italia.

Читайте также: Дибала прокомментировал свою высокую результативность в стартовых турах Серии А. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 6 18
2 Ювентус 6 18
3 Интер Милан 6 16
4 Лацио 6 13
5 Рома 5 12
6 Милан 6 12
7 Торино 6 11
8 Сампдория 6 11
9 Болонья 7 11
10 Аталанта 6 8
11 Кьево 6 8
12 Фиорентина 6 7
13 Кальяри 6 6
14 Удинезе 7 6
15 СПАЛ 6 4
16 Сассуоло 6 4
17 Кротоне 6 4
18 Хеллас Верона 6 2
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов