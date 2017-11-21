Дибала: "На данный момент, я не говорю, что это мой последний сезон в "Ювентусе"

Ведущий форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказался о своем будущем.

" Я не хочу давать обещания, тем более что не все зависит от меня. Но на данный момент я не говорю себе, что это мой последний год здесь, и я уйду. Я думаю о настоящем и хочу выиграть все. Клуб предложил мне играть под номером "10" - это большая честь. В современном футболе мы не знаем, что случится в будущем, у нас были яркие примеры этому прошедшим летом ", - цитирует 24-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Дибала высказался о своем возможном соперничестве с Неймаром. | soccernews.ru