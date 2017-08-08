Дибала намерен отдать предпочтение "Барселоне" перед "Реалом" по двум причинам

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Дибала намерен отдать предпочтение "Барселоне" перед "Реалом" по двум причинамФорвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала при своем возможном уходе из клуба намерен отдать предпочтение каталонской "Барселоне" перед мадридским "Реалом" из-за двух причин.

В частности, как информирует испанская пресса, 23-летний нападающий "старой сеньоры" ранее не раз заявлял, что хотел бы поиграть на клубном уровне вместе со своим соотечественником Лионелем Месси. Второй же причиной его желания примкнуть к рядам "сине-гранатовых" является то, что из-за ухода Неймара в атаке "Барсы" освободилось место в стартовом составе команды, тогда как в королевском клубе продолжают делать ставку на трио ВВС.

Напомним, Зидан опроверг интерес "Реала" к Дибале. | soccernews.ru

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