Дибала нанес больше всех ударов по воротам, чтобы забить свой первый гол в ЛЧ в этом сезоне

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Дибала нанес больше всех ударов по воротам, чтобы забить свой первый гол в ЛЧ в этом сезоне

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" в гостях играет с "Тоттенхэмом" (2:1, второй тайм).

Второй гол итальянского клуба в этой встрече на счету аргентинского нападающего Пауло Дибалы. Этот гол стал первым для него в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Стоит отметить, что 24-летний Дибала нанес больше всех ударов по воротам (28), чтобы забить свой первый гол в турнире.

Не пропустите: "Ювентус" забил два гола "Тоттенхэму" после двух ударов в створ ворот. | http://soccernews.ru

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