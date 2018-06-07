Дибала назвал фаворитов Чемпионата Мира в России

Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Чемпионат Мира? Если мы хотим выйти в финал, нам определенно придется столкнуться с сильнейшими командами мира. Бразилия, Испания и Франция будут командами, которые имеют самые высокие шансы оказаться там", - приводит слова 24-летнего нападающего "бело-голубых" TuttoMercatoWeb.

Напомним, Фабрегас сделал удивительное предложение сборной Аргентины. | soccernews.ru