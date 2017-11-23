Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала назвал игрока, в одной команде с которым он хотел бы сыграть в будущем.

" Я хотел бы сыграть с Неймаром в будущем. На данный момент он - единственный, кто приблизился к уровню Лионеля Месси и Криштиану Роналду ", - приводит слова 24-летнего нападающего "старой сеньоры" sport.es.

Напомним, Моуринью заинтересован в подписании Дибалы. | soccernews.ru