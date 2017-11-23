Дибала назвал игрока, в одной команде с которым он хотел бы сыграть в будущем

Теги пауло дибаланеймаркриштиану роналдулионель месси

Дибала назвал игрока, в одной команде с которым он хотел бы сыграть в будущемФорвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала назвал игрока, в одной команде с которым он хотел бы сыграть в будущем.

"Я хотел бы сыграть с Неймаром в будущем. На данный момент он - единственный, кто приблизился к уровню Лионеля Месси и Криштиану Роналду", - приводит слова 24-летнего нападающего "старой сеньоры" sport.es.

Напомним, Моуринью заинтересован в подписании Дибалы. | soccernews.ru

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