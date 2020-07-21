Дибала назвал Роналду "партнёром по преступлению"
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала выложил в инстаграме совместное фото с форвардом Криштиану Роналду.
"Партнёры по преступлению", - написал аргентинский футболист в описании к снимку.
Напомним, что во вчерашнем матче против "Лацио" Роналду оформил дубль, а Дибала отдал на него голевую передачу.
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|27
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
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|26
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