Дибала назвал Роналду "партнёром по преступлению"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала выложил в инстаграме совместное фото с форвардом Криштиану Роналду.

"Партнёры по преступлению", - написал аргентинский футболист в описании к снимку.

Напомним, что во вчерашнем матче против "Лацио" Роналду оформил дубль, а Дибала отдал на него голевую передачу.

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