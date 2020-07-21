Дибала назвал Роналду "партнёром по преступлению"

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Дибала назвал Роналду "партнёром по преступлению"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала выложил в инстаграме совместное фото с форвардом Криштиану Роналду.

"Партнёры по преступлению", - написал аргентинский футболист в описании к снимку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partners in crime

Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

Напомним, что во вчерашнем матче против "Лацио" Роналду оформил дубль, а Дибала отдал на него голевую передачу.

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