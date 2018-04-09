Ведущий форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала назвал своего кумира.

"Моим кумиром в детстве был Роналдиньо. О т него я узнал, что играть в футбол нужно с улыбкой на лице ", - приводит слова 24-летнего аргентинца Frases De Futbolistas.

В нынешнем сезоне Дибала забил 25 мячей и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" интересуется защитником "Барселоны". | soccernews.ru