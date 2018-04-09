Дибала назвал своего кумира

Теги пауло дибалароналдиньо

Дибала назвал своего кумираВедущий форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала назвал своего кумира.

"Моим кумиром в детстве был Роналдиньо. От него я узнал, что играть в футбол нужно с улыбкой на лице", - приводит слова 24-летнего аргентинца Frases De Futbolistas.

В нынешнем сезоне Дибала забил 25 мячей и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" интересуется защитником "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 31 59
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 31 45
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 31 33
14 Сассуоло 31 30
15 Кьево 31 29
16 Кальяри 31 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 31 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов