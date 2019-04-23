Дибала назвал своих кумиров

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, какими футболистами он восхищался в детстве.

"Очень любил Рикельме, хотя никогда не видел его игру вживую. Также я восхищался Роналдиньо. Роналду? Он чемпион. С такими футболистами всегда приятно играть. Они делают очень сложные вещи с необычайной лёгкостью", - приводит слова аргентинца сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

В текущем сезоне 25-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 39 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

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