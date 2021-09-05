Дибала назвал "Ювентусу" требования по зарплате
Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала потребовал увеличить ему зарплату до восьми миллионов евро, а с учетом бонусов - до 12 миллионов, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, такую же зарплату получает голландский защитник Маттейс де Лигт. Контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает через год. Таким образом, уже в январе он может заключить предварительное соглашение с другом клубом.
27-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за клуб 256 матчей, забил 101 гол и отдал 42 результативные передачи.
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|26
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|26
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|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17