Дибала назвал "Ювентусу" требования по зарплате

Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала потребовал увеличить ему зарплату до восьми миллионов евро, а с учетом бонусов - до 12 миллионов, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, такую же зарплату получает голландский защитник Маттейс де Лигт. Контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает через год. Таким образом, уже в январе он может заключить предварительное соглашение с другом клубом.

27-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за клуб 256 матчей, забил 101 гол и отдал 42 результативные передачи.

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