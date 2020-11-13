Дибала не договорился с "Ювентусом" о новом контракте

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Дибала не договорился с "Ювентусом" о новом контракте

Переговоры между "Ювентусом" и нападающим Пауло Дибалой о продлении действующего контракта зашли в тупик.

По информации La Gazzetta Dello Sport, стороны не смогли договориться о размере зарплаты 26-летнего футболиста.

Туринский клуб в условиях кризиса пытается сэкономить на окладах игроков, а аргентинец, в свою очередь, не готов идти на уступки.

Соглашение между звёздным форвардом и "старой синьорой" истечёт в июне 2022 года.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 6 матчей и забил 1 гол.

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