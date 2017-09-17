Дибала: "Не хочу, чтобы меня сравнивали с Месси"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выступил за то, чтобы его не сравнивали с его соотечественником Лионелем Месси из каталонской "Барселоны".

"Я - Дибала. Не то, чтобы мне не нравились сравнения, но Месси - легенда. Он сделал то, чего никто никогда не делал в истории футбола. Я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо. Я хочу иметь свою собственную карьеру и выигрывать свои трофеи", - цитирует 23-летнего нападающего "старой сеньоры" goal.com.

Напомним, хет-трик Дибалы помог "Ювентусу" обыграть "Сассуоло". | soccernews.ru