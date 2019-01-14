Дибала не исключил возможность перехода в ПСЖ

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала не исключил возможности перехода в ПСЖ. Об этом сообщает Football Italia.

По данным СМИ, игроком также интересуются "Манчестер Сити" и "Бавария".

"Я не могу точно сказать, что ждет меня в будущем. Футболист уверен только в том, где играет сегодня.

Я хорошо себя чувствую в туринском клубе, я всегда мечтал играть в "Ювентусе". Я не знаю, что будет в будущем, но я в порядке. Переход во французскую команду? Все возможно", - сказал игрок.

В текущем сезоне Дибала участвовал в 17 матчах, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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