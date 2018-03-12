Дибала не получил вызов в сборную Аргентины на матчи с Италией и Испанией

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала не получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие товарищеские матчи против национальных команд Италии и Испании.

Причины своего решения обойтись без лидера атак "старой сеньоры" главный тренер "бело-голубых" Хорхе Сампаоли пока не объяснил.

Отметим, что с итальянцами Аргентина сыграет 23-го марта, а с испанцами - через четыре дня.

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