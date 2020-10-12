Дибала не поможет Аргентине в матче с Боливией в квалификации МЧ-2022
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала пропустит матч сборной Аргентины против команды Боливии в отборочном турнире ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба сборной Аргентины.
Напомним, ранее футболист пропустил встречу с Эквадором из-за проблем с кишечником. Дибала останется в расположении Аргентины и продолжит программу восстановления.
Матч Боливия - Аргентина состоится завтра, 13 октября, и начнется в 23:00 по московскому времени.
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