Дибала не поможет Аргентине в матче с Боливией в квалификации МЧ-2022

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала пропустит матч сборной Аргентины против команды Боливии в отборочном турнире ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, ранее футболист пропустил встречу с Эквадором из-за проблем с кишечником. Дибала останется в расположении Аргентины и продолжит программу восстановления.

Матч Боливия - Аргентина состоится завтра, 13 октября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

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