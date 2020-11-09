Дибала не поможет сборной Аргентины из-за необычной причины

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины из-за проблем с мочеполовой системой, сообщается в официальном Twitter сборной Аргентины.

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование. В связи с этим тренерский штаб сборной Аргентины решил не вызывать форварда на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Парагвая (13 ноября) и Перу (18 ноября).

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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