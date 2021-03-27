Дибала не собирается уходить из "Ювентуса"

Фото твиттер Пауло Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может отказаться покидать туринский клуб ближайшим летом.

По информации La Gazzetta Dello Sport, вероятнее всего, аргентинец не согласится на трансфер, если ему не предложат новый контракт на устраивающих его условиях.

Напомним, что действующее соглашение истекает в июне 2022 года, о его продлении сторонам не удаётся договориться из-за требований футболиста по зарплате.

В текущем сезоне 27-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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