Дибала не собирается уходить из "Ювентуса"
Фото твиттер Пауло Дибалы
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может отказаться покидать туринский клуб ближайшим летом.
По информации La Gazzetta Dello Sport, вероятнее всего, аргентинец не согласится на трансфер, если ему не предложат новый контракт на устраивающих его условиях.
Напомним, что действующее соглашение истекает в июне 2022 года, о его продлении сторонам не удаётся договориться из-за требований футболиста по зарплате.
В текущем сезоне 27-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17