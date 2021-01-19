Дибала не сыграет против "Наполи" в Суперкубке Италии. У "Юве" только 2 форварда в заявке
Туринский "Ювентус" утвердил заявку на матч Суперкубка Италии против "Наполи". Матч состоится завтра, 20 января.
Стоит отметить, что в этой игре главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло может рассчитывать только на двух форвардов: Криштиану Роналду и Альваро Морату. Аргентинец Паоло Дибала пропустить встречу из-за травмы колена.
Полная заявка "старой синьоры" выглядит так:
Вратари: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо.
Защитники: Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Данило, Раду Драгушин, Джанлука Фработта, Алессандро Ди Пардо.
Полузащитники: Артур Мело, Аарон Рэмзи, Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Деян Кулушевски, Филиппо Раноккья.
Нападающие: Криштиану Роналду, Альваро Мората.
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