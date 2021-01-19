Дибала не сыграет против "Наполи" в Суперкубке Италии. У "Юве" только 2 форварда в заявке

Туринский "Ювентус" утвердил заявку на матч Суперкубка Италии против "Наполи". Матч состоится завтра, 20 января.



Стоит отметить, что в этой игре главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло может рассчитывать только на двух форвардов: Криштиану Роналду и Альваро Морату. Аргентинец Паоло Дибала пропустить встречу из-за травмы колена.



Полная заявка "старой синьоры" выглядит так:

Вратари: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо.

Защитники: Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Данило, Раду Драгушин, Джанлука Фработта, Алессандро Ди Пардо.

Полузащитники: Артур Мело, Аарон Рэмзи, Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Деян Кулушевски, Филиппо Раноккья.