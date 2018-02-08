Дибала не сыграет с "Фиорентиной"

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Дибала не сыграет с "Фиорентиной"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча 24-го тура Серии А против "Фиорентины", сообщает Football Italia.

Наставник "бьянконери" подтвердил, что поединок с "фиалками" пропустит ведущий нападающий Пауло Дибала, также не сыграют Бенедикт Хеведес, Блез Матюиди и Хуан Куадрадо, а участие Дугласа Косты в этой встрече пока под вопросом.

Напомним, что матч "Фиорентина" - "Ювентус" состоится в пятницу, 9 февраля, в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Летом Дибала намерен покинуть "Ювентус" и перебраться в Ла Лигу. | http://soccernews.ru

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