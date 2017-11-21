Дибала: "Неймар - ближе к завоеванию "Золотого мяча", чем я"

Теги неймарпауло дибалалионель мессикриштиану роналду

Дибала: "Неймар - ближе к завоеванию "Золотого мяча", чем я"Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала оценил свои и вингера французского ПСЖ Неймара шансы побороться за "Золотой мяч".

"В настоящее время Неймар - ближе, чем я, к тому, чтобы выиграть эту награду. Я должен еще многое улучшить в своей игре. Он же постепенно приближается к Месси и КриштиануЯ должен работать над собой, чтобы прогрессировать и завоевывать титулы", - цитирует 24-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Дибала высказался о своем будущем. | soccernews.ru

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