Дибала: "Неймар - ближе к завоеванию "Золотого мяча", чем я"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала оценил свои и вингера французского ПСЖ Неймара шансы побороться за "Золотой мяч".

" В настоящее время Неймар - ближе, чем я, к тому, чтобы выиграть эту награду. Я должен еще многое улучшить в своей игре. Он же постепенно приближается к Месси и Криштиану . Я должен работать над собой, чтобы прогрессировать и завоевывать титулы ", - цитирует 24-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Дибала высказался о своем будущем. | soccernews.ru