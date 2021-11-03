Дибала обошел легендарного Платини по числу голов за "Ювентус"

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Дибала обошел легендарного Платини по числу голов за "Ювентус"

Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала обошел экс-форварда команды Мишеля Платини по числу голов за итальянский клуб.

Дибала сделал дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зенита" и на его счету стало 106 голов за "Ювентус". Таким образом, он опередил Платини, который отличился 104 раза.

При этом Дибала поднялся на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Ювентуса". В настоящее время лидером с 290 голами является Алессандро Дель Пьеро. Второе место занимает Джампьеро Бониперти (19), третье - Роберто Беттега (178). Ближайшим конкуретом Дибалы является Федерико Мунерати (113).

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