Дибала обратился к болельщикам "Ювентуса" после провального старта сезона

Фото твиттер Пауло Дибалы

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала попросил поддержки у фанатов своей команды.

"Старая синьора" провалила старт сезона, набрав всего два очка в четырёх первых турах Серии А. 36-кратный чемпион Италии оказался в зоне вылета.

"В трудные моменты ничего не остаётся, как оставаться вместе и объединиться. Мы делали это в прошлом и можем сделать это снова! Всегда до конца", - написал аргентинец в инстаграме.

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