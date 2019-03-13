Дибала опубликовал победное фото "Ювентуса" из раздевалки
"Ювентус" обыграл "Атлетико" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. В этой встрече дубль оформил Криштиану Роналду.
После победного матча нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала опубликовал фото из раздевалки.
ALL TOGETHER NOW ⚪️⚫️ #finoallafine #juventus #getready pic.twitter.com/HkcPvSZSnr— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 12 марта 2019 г.
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