Дибала оскорбил Аллегри за замену в матче с "Удинезе"

Теги ювентусмассимилиано аллегрипауло дибала

Дибала оскорбил Аллегри за замену в матче с "Удинезе"Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала проявил свое недовольство заменой во время выездного матча 9-го тура Серии А с "Удинезе" (6:2).

Как сообщает источник, футболист оскорбил своего наставника Массимилиано Аллегри, который решил поменять аргентинца.

Отмечается, что Аллегри слов игрока не слышал. | http://soccernews.ru

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