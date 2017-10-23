Дибала оскорбил Аллегри за замену в матче с "Удинезе"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала проявил свое недовольство заменой во время выездного матча 9-го тура Серии А с "Удинезе" (6:2).

Как сообщает источник, футболист оскорбил своего наставника Массимилиано Аллегри, который решил поменять аргентинца.

Отмечается, что Аллегри слов игрока не слышал. | http://soccernews.ru