Дибала оскорбил Аллегри за замену в матче с "Удинезе"
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала проявил свое недовольство заменой во время выездного матча 9-го тура Серии А с "Удинезе" (6:2).
Как сообщает источник, футболист оскорбил своего наставника Массимилиано Аллегри, который решил поменять аргентинца.
Отмечается, что Аллегри слов игрока не слышал. | http://soccernews.ru
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|М
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|9
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|3
|Ювентус
|9
|22
|4
|Лацио
|9
|22
|5
|Рома
|8
|18
|6
|Сампдория
|8
|17
|7
|Кьево
|9
|15
|8
|Болонья
|9
|14
|9
|Фиорентина
|9
|13
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Милан
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|12
|13
|Сассуоло
|9
|8
|14
|Дженоа
|9
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|15
|Удинезе
|9
|6
|16
|Кальяри
|9
|6
|17
|Хеллас Верона
|9
|6
|18
|Кротоне
|9
|6
|19
|СПАЛ
|9
|5
|20
|Беневенто
|9
|0