Дибала отказал "Тоттенхэму" и "МЮ". У него два других предпочтительных варианта

Теги пауло дибаламанчестер юнайтедпсжювентусинтер милан

Дибала отказал "Тоттенхэму" и "МЮ". У него два других предпочтительных варианта
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, форвард предпочитает перейти в "Интер" или ПСЖ. Также Дибала не исключает вероятности остаться в "Ювентусе". Туринский клуб хочет продать аргентинца и оценивает его в 70 миллионов евро.

25-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего за туринский клуб он провел 182 матча во всех турнирах, в которых забил 78 голов и отдал 30 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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