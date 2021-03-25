Дибала отказался от предложения "Ювентуса". Игрока готовятся продать

Фото: Твиттер @PauDybala_JR

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть клуб в конце сезона, сообщает Football Italia.

Еще прошлым летом руководство "старой синьоры" предложило нападающему новый контракт с зарплатой около 10 млн евро с учетом бонусов. Но футболист и его агент не захотели заключать договор на таких условиях.

Со своей стороны "Ювентус" не планирует увеличивать предложение и если аргентинец не пойдет навстречу, то, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно, поскольку клуб не желает отпускать игрока бесплатно летом 2022 года.

Дибала не играет с 10 января из-за травмирован. В текущем сезоне 27-летний нападающий вышел на поле только в 11 матчах в Серии А. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи.