Дибала отказался от предложения "Ювентуса". Игрока готовятся продать
Фото: Твиттер @PauDybala_JR
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть клуб в конце сезона, сообщает Football Italia.
Еще прошлым летом руководство "старой синьоры" предложило нападающему новый контракт с зарплатой около 10 млн евро с учетом бонусов. Но футболист и его агент не захотели заключать договор на таких условиях.
Со своей стороны "Ювентус" не планирует увеличивать предложение и если аргентинец не пойдет навстречу, то, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно, поскольку клуб не желает отпускать игрока бесплатно летом 2022 года.
Дибала не играет с 10 января из-за травмирован. В текущем сезоне 27-летний нападающий вышел на поле только в 11 матчах в Серии А. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи.
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