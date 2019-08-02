Дибала отказался покидать "Ювентус"

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Дибала отказался покидать "Ювентус"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала не хочет переходить в "Манчесер Юнайтед". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, если футболист не перейдет в клуб, трансфер Ромелу Лукаку в Италию может сорваться.

На первом этапе переговоров туринского клуба с "МЮ" Дибала сообщил о нежелании покидать "Ювентус", так как хочет выступать под началом Маурицио Сарри.

В прошлом сезоне Дибала участвовал в 42 матчах, отметившись 10 голами и 6 ассистами.

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