Дибала отметил, что коронавирус отнюдь не ерунда

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что коронавирус совсем не ерунда.

Напомним, футболист вместе со своей девушкой переболел данной болезнью.

"Сначала я старался не думать о том, что у меня коронавирус. Но потом его выявили у одного футболиста, потом другого. Я был последним.

Это все на уровне психологии. Было страшно. Но сейчас уже все хорошо, в последние дни не было никаких симптомов.

В Италии каждый день умирают много людей. Это все не ерунда, нужно действительно позаботится о себе", - передает слова Дибалы Ole.

По последним данным, в Италии умерли 12 428 человека из-за коронавируса. При этом число вылечившихся пациентов составило 15 729 человек.

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