Дибала отметил, что коронавирус отнюдь не ерунда

Теги пауло дибалакоронавирус

Дибала отметил, что коронавирус отнюдь не ерунда

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что коронавирус совсем не ерунда. 

Напомним, футболист вместе со своей девушкой переболел данной болезнью.

"Сначала я старался не думать о том, что у меня коронавирус. Но потом его выявили у одного футболиста, потом другого. Я был последним.

Это все на уровне психологии. Было страшно. Но сейчас уже все хорошо, в последние дни не было никаких симптомов.

В Италии каждый день умирают много людей. Это все не ерунда, нужно действительно позаботится о себе", - передает слова Дибалы Ole.

По последним данным, в Италии умерли 12 428 человека из-за коронавируса. При этом число вылечившихся пациентов составило 15 729 человек.

Не пропустите: Одноклубник Иньесты заразился коронавирусом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов