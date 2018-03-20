Дибала отправился со своим агентом в Мадрид

Теги пауло дибалаювентусреал мадрид

Дибала отправился со своим агентом в МадридФорвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала отправился со братом Мариано, который также является его агентом, в Мадрид.

Как информирует El Mundo Deportivo, вместе с ними столицу Испании также посетят несколько их друзей. Предположительно, на время перерыва в выступлениях за клуб, который связан с товарищескими играми сборных, аргентинец решил просто отдохнуть в крупнейшем городе Пиренейского полуострова. Однако не исключается и вариант встречи футболиста с представителями "Реала" относительно его возможного переезда на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Дибала не получил вызов в сборную Аргентины на игры с Италией и Испанией. | soccernews.ru

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