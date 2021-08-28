Дибала отреагировал на уход Роналду из "Ювентуса"

Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала попрощался с португальским форвардом Криштиану Роналду, который перешел в "Манчестер Юнайтед".

"Было огромным удовольствием иметь возможность учиться, расти и играть вместо с тобой. В твоей карьере начинается новый этап, и я желаю тебе всего наилучшего! До скорых встреч, Криштиану", – написал Дибала в инстаграме, опубликовав совместную фотографию с Роналду.

По некоторым данным, "Манчестер Юнайтед" заплатит за 36-летнего Роналду 15 миллионов евро. Футболист подпишет с английским клубом двухлетний контракт.

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