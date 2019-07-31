Дибала озвучил "Манчестер Юнайтед" свои требования по зарплате

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" об условиях личного контракта.

Как сообщает Onda Cero, звёздный аргентинец проинформировал "красных дьяволов" о желаемом уровне заработной платы.

По информации источника, футболист просит оклад в размере 10 миллионов евро в год.

Сейчас форвард зарабатывает в туринском клубе 6,4 миллиона за сезон.

Напомним, что "МЮ" и "Ювентус" собираются обменять Дибалу на Ромелу Лукаку.

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