Дибала озвучил "Манчестер Юнайтед" свои требования по зарплате
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" об условиях личного контракта.
Как сообщает Onda Cero, звёздный аргентинец проинформировал "красных дьяволов" о желаемом уровне заработной платы.
По информации источника, футболист просит оклад в размере 10 миллионов евро в год.
Сейчас форвард зарабатывает в туринском клубе 6,4 миллиона за сезон.
Напомним, что "МЮ" и "Ювентус" собираются обменять Дибалу на Ромелу Лукаку.
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