Дибала озвучил "Тоттенхэму" свои требования по зарплате

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Дибала озвучил "Тоттенхэму" свои требования по зарплате

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала ведёт переговоры с "Тоттенхэмом" об условиях личного контракта.

Как сообщает Daily Mail, звёздный аргентинец проинформировал "шпор" о желаемом уровне заработной платы.

По информации источника, футболист просит оклад в размере 17 миллионов евро в год.

Сейчас форвард зарабатывает в туринском клубе 6,4 миллиона за сезон.

Если "Тоттенхэм" примет условия Дибалы, то сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

"Ювентус" готов продать своего нападающего за 70 миллионов евро.

Также сообщается, что девушка спортсмена Ориана Сабатини уговаривает возлюбленного перебраться в британскую столицу, где ей было бы проще строить карьеру модели.

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