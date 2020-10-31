Дибала озвучил "Ювентусу" свои требования по зарплате

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Дибала озвучил "Ювентусу" свои требования по зарплате

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала сообщил клубу, сколько хочет зарабатывать по новому контракту.

По информации Calciomercato, звёздный аргентинец просит оклад в размере 15 миллионов евро в год.

На сегодняшний день "старая синьора" не готова платить 26-летнему форварду более 10 миллионов.

Действующее соглашение Дибалы с "Ювентусом" истекает в июне 2022 года.

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