Дибала озвучил "Ювентусу" свои требования по зарплате
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала сообщил клубу, сколько хочет зарабатывать по новому контракту.
По информации Calciomercato, звёздный аргентинец просит оклад в размере 15 миллионов евро в год.
На сегодняшний день "старая синьора" не готова платить 26-летнему форварду более 10 миллионов.
Действующее соглашение Дибалы с "Ювентусом" истекает в июне 2022 года.
Не пропустите: "Ювентус" под руководством Пирло показал худший старт сезона за последние 10 лет. | http://soccernews.ru
главное
-
Смолов собирается после ухода из "Локомотива" играть за пределами Европы
-
Россия подтвердила заинтересованность в проведении матчей молодёжного Евро-2021
-
Битва самых результативных команд Италии, английская классика из 2000-ых и новая эра "Барселоны": ТОП-5 матчей выходных
-
"Барселона" может стать банкротом
-
Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ
Лента новостей
-
"Рубин" теряет Шатова и Игнатьева
-
Мбаппе – самый дорогой футболист до 21 года по версии Forbes
-
Капелло - о противостоянии Рамоса и Лукаку: "Будет крепкое столкновение поездов"
-
Смолов собирается после ухода из "Локомотива" играть за пределами Европы
-
Дибала озвучил "Ювентусу" свои требования по зарплате
-
Клопп, Гвардиола и Сульшер призвали вернуть 5 замен в матчах АПЛ
-
Роналду рискует пропустить матч со "Специей"
-
Маммана оценил перспективы "Зенита" в Лиге Чемпионов
-
Капелло сравнил "Ливерпуль" и "Аталанту"
-
Россия подтвердила заинтересованность в проведении матчей молодёжного Евро-2021
-
Битва самых результативных команд Италии, английская классика из 2000-ых и новая эра "Барселоны": ТОП-5 матчей выходных
-
"Барселона" может стать банкротом
-
Итальянский клуб сделал предложение Манджукичу
-
Тухель назвал сроки восстановления Неймара
-
Чемпионат и Кубок Исландии досрочно завершены из-за пандемии коронавируса
-
"Ювентус" под руководством Пирло показал худший старт сезона за последние 10 лет
-
"Манчестер Сити" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Защитник "Вулверхэмптона" установил рекорд АПЛ
-
Три игрока "Милана" побороли коронавирус
-
На вратаря "Шахтёра" Трубина появился претендент из Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17