Дибала передумал уходить из "Ювентуса": названа причина

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала останется в туринском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, звёздный футболист решил связать своё будущее со "старой синьорой" после возвращения на тренерский мостик Массимилиано Аллегри.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2022 году, и, по всей видимости, теперь будет легче договориться о его продлении.

27-летний аргентинец видит себя будущим капитаном "Ювентуса".

В минувшем сезоне Дибала забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.

Не пропустите: СМИ узнали, почему Аллегри не стал тренером "Реала". | http://soccernews.ru