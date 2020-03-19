Дибала похвастался огромной коллекцией маек, полученных от других футболистов

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Дибала похвастался огромной коллекцией маек, полученных от других футболистов

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала показал свою коллекцию футболок, которые он получил от других игроков.

"Сколько там?" - написал форвард в своем Instagram, прикрепив фотографию коллекции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantas hay? ‍♂️

Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел за туринский клуб 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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