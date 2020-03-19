Дибала похвастался огромной коллекцией маек, полученных от других футболистов
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала показал свою коллекцию футболок, которые он получил от других игроков.
"Сколько там?" - написал форвард в своем Instagram, прикрепив фотографию коллекции.
Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел за туринский клуб 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Наполи
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|Милан
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|Хеллас Верона
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|9
|Парма
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
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|13
|Фиорентина
|26
|30
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|Удинезе
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|25
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|16
|Сампдория
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|26
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|СПАЛ
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