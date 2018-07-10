Дибала поприветствовал Роналду в "Ювентусе"

1 Теги ювентуспауло дибалакриштиану роналду

Дибала поприветствовал Роналду в "Ювентусе"Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала поприветствовал ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который в ближайшее время станет его одноклубником.

Так, в своем твиттере 24-летний аргентинец написал: "Добро пожаловать, Криштиану".

Напомним, Роналду написал прощальное письмо "Реалу". | soccernews.ru

Комментарии
Нурка

Дибала такой дружелюбный

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов