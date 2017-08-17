Дибала: "Поражение от "Реала" останется со мной до тех пор, пока не смогу взять реванш"
Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказался о поражении своей команды в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона от мадридского "Реала".
"Я все время думаю, что это был приснившийся кошмар, который забудется, когда я проснусь. Боль поражения останется со мной до тех пор, пока я не смогу поднять трофей над головой. В футболе всегда есть возможности для того, чтобы взять реванш. Я буду чувствовать себя гораздо более комфортно, когда мне удастся это сделать", - цитирует 23-летнего нападающего la Gazzetta dello Sport.
Напомним, вчера Матюиди прошел медобследование в "Ювентусе". | soccernews.ru
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