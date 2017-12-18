Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала поставил условие потенциальным покупателям, информирует Express.

По сведениям издания, 24-летний форвард будет готов перебраться в другой топ-клуб Европы, если ему будет предложен контракт, согласно которому он будет зарабатывать не менее 10-ти миллионов евро за сезон.

Отметим, что главными претендентами на аргентинца называются мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед".

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