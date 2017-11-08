Дибала примет решение по своему будущему следующим летом

Теги ювентуспауло дибаламассимилиано аллегри

Дибала примет решение по своему будущему следующим летомФорвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала примет решение по своему будущему следующим летом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний аргентинец хотел бы отработать свой контракт со "старой сеньорой", истекающий летом 2022-го года, до конца. Однако решение по своему будущему он будет принимать в ближайшее межсезонье, когда станет известно, останется ли в клубе главный тренер команды Массимилиано Аллегри, с которым у него сложились не самые лучшие отношения, и как "Юве" проведет трансферную кампанию.

Напомним, "Реал" может обменять одного из своих ключевых игроков на Дибалу. | soccernews.ru

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