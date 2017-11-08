Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала примет решение по своему будущему следующим летом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний аргентинец хотел бы отработать свой контракт со "старой сеньорой", истекающий летом 2022-го года, до конца. Однако решение по своему будущему он будет принимать в ближайшее межсезонье, когда станет известно, останется ли в клубе главный тренер команды Массимилиано Аллегри, с которым у него сложились не самые лучшие отношения, и как "Юве" проведет трансферную кампанию.

Напомним, "Реал" может обменять одного из своих ключевых игроков на Дибалу. | soccernews.ru