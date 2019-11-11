Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом"
В 12-м туре итальянской Серии А "Ювентус" минимально переиграл "Милан".
"Старая синьора" снова лидирует в чемпионате, опережая "Интер" на одно очко. "Россонери" с 13 очками идут на 14-м месте.
"Ювентус" - "Милан" 1:0
Гол: Дибала, 77 - 1:0
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Матюиди (Рабьо, 70), Пьянич, Бернардески (Дуглас Коста, 61), Роналду (Дибала, 55), Игуаин.
"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Конти, Лео Дуарте, Лукас Пакета (Ребич, 85), Крунич (Бонавентура, 61), Чалханоглу, Беннасер, Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7