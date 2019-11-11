Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом"

1 Теги ювентусмилан

Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом"

В 12-м туре итальянской Серии А "Ювентус" минимально переиграл "Милан".

"Старая синьора" снова лидирует в чемпионате, опережая "Интер" на одно очко. "Россонери" с 13 очками идут на 14-м месте.

"Ювентус" - "Милан" 1:0

Гол: Дибала, 77 - 1:0

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Матюиди (Рабьо, 70), Пьянич, Бернардески (Дуглас Коста, 61), Роналду (Дибала, 55), Игуаин.

"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Конти, Лео Дуарте, Лукас Пакета (Ребич, 85), Крунич (Бонавентура, 61), Чалханоглу, Беннасер, Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 66).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не повезло Хрысте сегодня : и Ливерпуль выиграл , и Ювентус))ыыыыыыыы))

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