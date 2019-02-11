Дибала принял решение о своем будущем

Теги реал мадридпауло дибалатрансферыювентус

Дибала принял решение о своем будущем

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала намерен летом сменить клубную прописку.

Как сообщает AS, аргентинец недоволен снижением количества игрового времени после прихода в команду Криштиану Роналду.

Отмечается, что Дибала, скорее всего, продолжит карьеру в "Реале", где за него готовы заплатить более 100 миллионов евро.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. В этом сезоне Дибала провел 28 матчей, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами.

Читайте также: "Ювентус" рассматривает двух игроков "Реала" на замену Дибале. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 23 51
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 23 44
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 23 35
6 Алавес Алавес 23 35
7 Бетис Бетис 23 32
8 Валенсия Валенсия 23 31
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 23 31
10 Эйбар Эйбар 23 30
11 Леганес Леганес 23 29
12 Эспаньол Эспаньол 23 28
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
14 Леванте Леванте 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 23 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов