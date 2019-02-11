Дибала принял решение о своем будущем

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала намерен летом сменить клубную прописку.

Как сообщает AS, аргентинец недоволен снижением количества игрового времени после прихода в команду Криштиану Роналду.

Отмечается, что Дибала, скорее всего, продолжит карьеру в "Реале", где за него готовы заплатить более 100 миллионов евро.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. В этом сезоне Дибала провел 28 матчей, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами.

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