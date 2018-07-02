Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала принял решение по своему будущему, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, 24-летний нападающий намерен продолжить выступления за "старую синьору". В ближайшее время аргентинец намерен отдохнуть после завершившегося сезона и Чемпионата Мира в России, где он сыграл всего 22 минуты, после чего планирует вернуться в расположение своего клуба, чтобы начать подготовку к старту в Серии А.

Напомним, "Ювентус" готов обменять Головина на своего вингера. | soccernews.ru