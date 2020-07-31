Дибала признан лучшим игроком Серии А в июле

Пресс-служба итальянской Серии А назвала лучшего футболиста турнира по итогам июля.

Этого звания удостоился нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала.

В текущем месяце аргентинец забил 1 гол и сделал 1 ассист в 6 матчах. В этих играх "старая синьора" одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Всего в нынешнем сезоне 26-летний Дибала отличился 17 раз и отдал 14 результативных передач в 45 встречах.

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