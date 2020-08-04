Дибала признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2019/20

Форвард "Ювентуса" Паоло Дибала стал лучшим игроком Серии А по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел 33 матча в чемпионате Италии, отметившись 11 голами и 11 ассистами.

Лучшим голкипером стал Войцех Щесны ("Ювентус"), лучший защитник - Стефан де Ври ("Интера"), лучший полузащитник - Алехандро Гомес ("Аталанты"), лучший нападающий - Чиро Иммобиле ("Лацио"), лучший молодой игрок хавбек "Ювентуса" Деян Кулушевский, отыгравший в аренде в "Парме".

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